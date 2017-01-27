Обращение к Меркель: приостановить воссоединение семей беженцев до 2020 года

27.01.2017 09:02 · 0 комментариев

Муниципалитеты в Германии хотят призвать канцлера Ангелу Меркель (ХДС) к ограничению воссоединения семей беженцев или приостановления после марта 2018 года ещё на два года предоставления дополнительной защиты. «Мы должны предотвратить перегруженность муниципалитетов из-за воссоединения семей», сказал Герд Ландсберг (Gerd Landsberg), генеральный директор Немецкой Ассоциации городов и муниципалитетов (der Deutschen Städte- und Gemeindebund) изданию «Rheinische Post».

Все больше и больше сбежавших в Германию выходцев из Сирии и Ирака вызывают свои семьи и обращаются за визами в посольства Германии. Как сообщают «Welt» и «Heilbronner Stimme», в прошлом году для воссоединения семей из этих двух государств были выданы 73 000 виз. Это в три раза больше по сравнению с прошлым годом, когда для этой категории были выданы 24 000 визы. Во всем мире, как сообщается, в прошлом году было выдано 105 000 виз для воссоединения семей.

беженцы, воссоединение, семья