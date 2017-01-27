На что жители Германии тратят деньги в Интернете

27.01.2017 09:00   ·   0 комментариев

© sdecoret - Fotolia.com

© sdecoret — Fotolia.com

В -торговле потребители из Германии в 2016 году впервые потратили более 100 миллиардов евро. Объём торговли физическими продуктами, которые продавались в Интернете, составил около 52,5 млрд. евро, что представляет собой увеличение на двенадцать процентов. В 2017 году он составит, по расчётам консалтинговой компании Schicklernext, 57,7 млрд. евро.

Достаточно большой оборот продаж достигался также и путём физических услуг, таких как поездки и фотографии. В 2016 году он составил в Германии около 44,9  млрд. евро. В 2017 году  ожидается 48,2 млрд. евро. Продажа цифровых продуктов, таких как программное обеспечение, подписка на фильмы и электронные книги увеличилась до 6,1 млрд. евро, а в 2017 году вырастет ещё на 20 процентов.

Таким образом, как отметило агентство маркетинга и технологий DigitasLBi, по показателям интернет-торговли жители Германии находятся как раз на среднем уровне в международном масштабе. Большую часть денег потребители в нашей стране тратят на заказ поездок и отдыха, бытовых изделий и технологических продуктов.

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