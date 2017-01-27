Внимание, автолюбители: в других странах ЕС часто действуют другие правила

27.01.2017 08:59 · 0 комментариев

Тот, кто путешествует по Европе на автомобиле, часто почти не замечает, когда он пересекает национальную границу. Тем не менее, это никак не влияет на то, что в соседних странах относительно автомобильного транспорта часто действуют другие законы. Наиболее заметны ограничения скорости на автомагистралях, так как за исключением Германии почти везде действует ограничение 120 и 130 км/ч. В Польше, однако, 140 км/ч, а в Норвегии — 100 км/ч.

Ещё большие различия наблюдаются в отношении деталей, таких как разговор по мобильному телефону во время вождения, алкоголь и сигареты за рулем. В Италии и Дании отношение к преступлениям с употреблением спиртного очень жёсткое. В Италии, начиная с 1,5 промилле, угрожает изъятие автомобиля. В Дании автомобиль может быть конфискован и даже продан от 2,0 промилле. Здесь также дорого обходится разговор по мобильному без специальной гарнитуры: это стоит 200 евро, в то время как в Германии только 60 евро. В Нидерландах придётся заплатить даже 230 евро, в Италии — 160 евро.

Превышение скорости обходится автомобилистам очень дорого, особенно в Норвегии, где нужно будет платить от 420 евро при превышении от 20 км/ч. В Швеции штраф составляет 270 евро, а в Италии — 170 евро. В Греции существует абсолютный запрет на курение в машине, если в ней едут дети в возрасте до 12 лет. Игнорирование запрета теоретически обходится в 1500 евро, а в автобусах и такси 3000 евро. Как и в Великобритании, в Европе до сих пор преобладает левостороннее движение на Кипре и Мальте. К этому автомобилисты должны хорошо подготовиться.

Если при поездках за границу случается авария, рекомендуется звонить в полицию. Кроме того, люди, причастные к аварии, никогда не должны подписывать документы, которых они не понимают. Поэтому при поездках за границу в машине всегда должно быть Европейское сообщение об аварии. Оно содержит помощь на одиннадцати языках, и получить его можно бесплатно в каждом агентстве по страхованию автомобилей.

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