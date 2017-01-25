В сети набирает проект Yolocaust

25.01.2017 09:45 · 0 комментариев

Памятник жертвам Холокоста – популярная достопримечательность Берлина. Люди любят фотографироваться на бетонных плитах мемориала и даже заниматься йогой.

Израильский сатирик Шахак Шапира попытался привлечь внимание к этому, по его мнению, неприемлемому поведению рядом с памятником такому количеству жертв и запустил проект Yolocaust.

На сайте публикуют фотографии обычных пользователей инстаграма, сделанные на мемориале, но если навести курсор на изображение, его фон изменится на фотографию из немецких концлагерей, пишет Wonderzine.

Далеко не все согласны с идеей проекта: многие уверены, что в туристических фото нет ничего кощунственного.

www.euromag.ru

Yolocaust, Берлин, кощунство, памятник жертвам Холокоста