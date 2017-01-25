Правительство предупреждает о возможности терактов с применением химических веществ

25.01.2017 09:31 · 0 комментариев

Федеральное правительство и Федеральное ведомство криминальной полиции (Bundeskriminalamt (BKA)) предупреждают об опасности террористических атак с применением химических веществ. Об этом сообщает издание «Bild», ссылаясь на доклад Федерального правительства «Анализ риска в сфере гражданской защиты» («Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz»). У преступников с исламистской мотивацией есть желание и возможности «закупать большое количество химических веществ, а также использовать их», говорится в анализе ВКА.

Как «реалистичный вариант» может применяться химическое воздействие на поставку питьевой воды, например, в многоквартирные жилые дома или отравление продуктов питания. Кроме того, «большую потенциальную опасность» представляют собой возможные нападения на объекты или транспортировку продукции химической промышленности.

В докладе правительства, по данным газеты, содержится подробное описание опасностей для населения, которые возникают в связи с угрозой нападений с применением химических веществ, и в какой степени к этому готовы органы безопасности, больницы и аварийно-спасательные службы. Кроме того, в анализе криминальной полиции рекомендуется в большей степени, чем когда-либо, использовать Бундесвер внутри страны для преодоления последствий таких атак.

терроризм, угроза, химическая атака