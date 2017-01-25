Мошенничество в Берлине: контролёры обманывают туристов

25.01.2017 09:25 · 0 комментариев

Передвигаться в чужом городе на общественном транспорте не всегда легко, особенно за рубежом. В Берлине билетные контролёры в поездах S-Bahn целенаправленно брали наличные деньги у иностранных туристов. Федеральная полиция заявила, что в отношении нескольких подозреваемых ведётся расследование в связи с хищениями и мошенничеством. Они работали в компании по обеспечению безопасности, которая занимается контролем по заказу Deutsche Bahn.

По имеющимся данным, преступники специально высматривали во время своих проверок туристов, которые не были знакомы с деталями приобретения билетов в Берлине. Если туристы приобретали не те билеты или не компостировали их, контролёры оказывали на них давление и «неистово» требовали штраф в размере 60 евро наличными. Квитанции они не выдавали. Правила, действующие в таких случаях, контролёры игнорировали. Поступления они скрывали от своего работодателя и оставляли их себе.

Федеральная полиция начала свое расследование после того, как поступило несколько заявлений. Как рассказали полицейские, работа является очень сложной и осуществляется в тесном взаимодействии с железной дорогой и компанией по обеспечению безопасности. Компания уже подозревала нескольких сотрудников. Железная дорога потребовала от своего подрядчика «приемлемых мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем». Кроме того, в сообщении компании говорится, что не исключено прекращение договора с компанией в качестве «крайней меры». Железная дорога решительно настроена «немедленно» восстановить потерянное доверие снова.

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