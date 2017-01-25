Человек недели: Мэй отодвинула Меркель в тень

25.01.2017 09:15 · 0 комментариев

Новый президент США демонстративно пригласил в качестве первого государственного гостя в Вашингтон премьер-министра Великобритании. Как заявила Мэй каналу BBC, во время встречи в пятницу, 20.01.2017, они демонстративно отметили «особые отношения» – исторически близкие отношения между двумя странами. Процесс имеет большое символическое значение для мировой политики.

Прежде всего, Трамп показал тем самым, кому США будут больше всего доверять в течение следующих четырех лет. В то время как у Обамы были особенно хорошие отношения с левым либералом премьер-министром Канады Джастином Трюдо и Ангелой Меркель, отныне на вершине мировой политической арены будет находиться Тереза ​​Мэй. Премьер-министр Великобритании заменит канцлера Германии в роли самого важного политического деятеля в мире. Трамп вполне целенаправленно подчеркнул это изменение, резко нападая в интервью на Меркель из-за её политики в отношении беженцев, и в то же время сильно восхваляя англичанку.

С этой недели международный имидж Терезы ​​Мэй изменится. До сих пор она считалась нерешительной «Терезой Может быть» («Theresa Maybe»), которая против своей воли стала менеджером Брексита. В дальнейшем она будет восприниматься как организатор нео-консервативной эпохи. Ангела Меркель будет следить за всем этим с недоверием. Меркель и Мэй являются двумя самыми влиятельными женщинами в мире. Но в то время как мировая политическая звезда Меркель падает, Мэй удивляет мир новыми взглядами.

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