Каждая четвертая беременная в Германии употребляет алкоголь

25.01.2017 09:06 · 0 комментариев

Почти каждая десятая женщина в мире употребляет во время беременности алкоголь. В Германии в среднем даже 26 женщин из ста, то есть больше, чем каждая четвертая. Об этом свидетельствуют результаты первого глобального исследования по вопросу о потреблении алкоголя во время беременности, а также последствиях для здоровья ребенка.

В число пяти государств, где доля употребления алкоголя беременными является самой высокой, как показало исследование, входят: Россия (37 процентов), Великобритания (41 процент), Дания (46 процентов), Беларусь (47 процентов) и Ирландия, где в среднем 60 из ста беременных, по крайней мере, один раз употребляли алкогольные напитки.

Алкоголь проникает через плаценту к ребенку, концентрация спирта в пуповинной крови является такой же, как и в материнской крови. Каждая женщина, которая пьёт во время беременности, подвергает себя риску преждевременных родов. Если ребёнок выживает, то вследствие употребления алкоголя могут происходить повреждения головного мозга, нарушения развития и физические недостатки. В худшем случае врачи говорят о фетальном алкогольном синдроме (ФАС). По оценкам экспертов, в Германии от ФАС страдают 38 из 10 000 человек.

алкоголь, беременность, здоровье