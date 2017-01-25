Германия теряет большие семьи

25.01.2017 09:04 · 0 комментариев

Жители Германии рожают сегодня гораздо меньше детей, чем пятьдесят лет назад. Основная причина заключается в том, что стало меньше больших семей. Бездетность играет относительно небольшую роль.

Самый низкий уровень был достигнут в 2009 году. Тогда у граждан Германии родилось всего 8,1 детей на 1 000 человек населения, а в шестидесятых годах было 16, 17 или даже 18. Это происходит потому, что, по мнению исследователей, наблюдается особенно значительное снижение количества многодетных семей.

В целом, уменьшение семей является причиной более чем двух третей снижения уровня рождаемости во второй половине ХХ века, а бездетность – 26 процентов снижения. Доля женщин с одним ребенком оставалась относительно стабильной в течение всего периода.

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