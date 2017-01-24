После инаугурации Трампа Штайнмайер увидел «конец старого мира»

24.01.2017 12:55 · 0 комментариев

Федеральный министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) рассматривает президентство Дональда Трампа (Donald Trump) в США как исторический поворотный момент. «Выборами Дональда Трампа окончательно закончился старый мир ХХ века», сказал Штайнмайер изданию «Bild am Sonntag». Вопрос о том, какие представления о порядке установятся вместо этого, полностью открыт. В любом случае, сейчас мир должен готовиться к «неспокойным временам».

Штайнмайер отметил, что при смене власти «неопределенность, сомнения и вопросы о курсе нового руководства» сами по себе являются обычными. «Но во времена нового глобального беспорядка это больше, сегодня очень многое поставлено на карту», добавил он. В то же время министр сообщил, что федеральное правительство будет «стремиться к диалогу» с правительством США, чтобы «объяснить новой администрации наше отношение, наши ценности и интересы». При этом речь идёт о «новом укреплении партнерства равных».

Канцлер Ангела Меркель обратилась в субботу, 21.01.2017, к США с призывом к соблюдению международных правил и уважительному отношению друг к другу. Для всех лучше, сказала Меркель, если есть «совместные действия, основанные на правилах и базирующиеся на общих ценностях». Это относится, в частности, к международному экономическому и торговому порядку.

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