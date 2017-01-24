В Германии появился новый астронавт

24.01.2017 12:44 · 0 комментариев

До настоящего времени Александер Герст (Alexander Gerst) был единственным немецким астронавтов в команде космического агентства ESA. Теперь он получит подкрепление. Как сказал представитель ESA, Матиас Маурер (Matthias Maurer) из Заарланда должен 16 февраля официально войти в корпус астронавтов.

Тем не менее, миссия Маурера ещё не определена. Сначала он должен пройти соответствующее обучение. Маурер защитил диссертацию в области материаловедения и в течение более десяти лет занимался исследованиями. В 2010 году он перешёл в ESA и работал в Европейском Центре астронавтов (Europäisches Astronautenzentrum) в Кёльне.

Следующим астронавтом ESA, который полетит в космос, предположительно, станет в этом году итальянец Паоло Несполи (Paolo Nespoli). Об этом заявил руководитель ESA Ян Вёрнер (Jan Wörner) на этой неделе в Париже. Затем в 2018 году во второй раз после 2014 года на Международную космическую станцию (МКС) должен полететь Герст. Он станет первым немецким командиром МКС.

Matthias Maurer, астронавт, космическое агентство, космос