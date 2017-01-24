Старый новый год в Народном университете Франкфурта-на-Майне

24.01.2017 12:40 · 0 комментариев

В ночь с 13 на 14 января мы отмечаем Старый новый год. Традиция отмечать этот праздник возникла после того, как Папа Римский Григорий XIII в конце ХVI века ввел новое летоисчисление, которое пришло на смену юлианскому календарю. К концу ХVII века григорианский календарь, названный так в честь Григория XIII, использовался почти во всех европейских странах. Правда, Россия перешла на него только в 1918 году.

Многие уверены, что Старый новый год отмечают исключительно в России, а также в странах бывшего СССР. Однако это не так. Два новых года есть в некоторых кантонах Швейцарии, в Греции, в Черногории, Сербии, Македонии, Румынии. Так что мы в своем желании праздновать Новый год дважды не одиноки.

Многие клубы и организации во Франкфурте предлагали в этом году мероприятия, посвященные Старому новому году: 14 января клуб «Парламент» организовывал вечеринку в Английском театре; 14 января приглашала на новогоднюю елку Православная церковь Московского патриархата. Не остался в стороне от этого события и Народный университет города Франкфурта (Volkshochschule), в стенах которого 13 января собралось около ста человек, чтобы весело и интересно отпраздновать Старый новый год.

В прекрасной обстановке за празднично накрытыми столами участники мероприятия могли пообщаться друг с другом и приятно провести время. Немецкие гости были в восторге от русских деликатесов: зефира, конфет, бубликов, печенья и торта «Медовик».

Настоящим украшением вечера была выставка натюрмортов русской художницы Анны Кришнан. На вечере Анна немного рассказала о себе и о своих работах, которые создавали прекрасную атмосферу мероприятию.

Центральной работой экспозиции был «Русский натюрморт с балалайкой», написанный в 2016 году. На картине очень символично изображены русская музыка (символ — балалайка), литература, русский народный промысел (символ — расписная матрешка и прекрасная шаль) и природа.

B этот день в народный университет приехала жительница Нюрнберга Наталья Мюллер, которая занимается популяризацией русских павлопосадских платков в Европе и открывает Международный клуб любителей платков из русского Павлова Посада. Наталья не только поразила русских и немецких гостей яркими и красочными шерстяными и шелковыми платками и шалями, но и рассказала об истории их изготовления.

В этот вечер можно было приобрести не только русские шали, но и книги, которые привез для гостей владелец магазина «Книжник» Дмитрий Анцупов.

Краевед Лилия Верре (Lilli Werre) рассказала собравшимся о городке Бад Наухайме, об известных русских гостях города и о знаменитой православной церкви.

Студенты русских курсов также подготовили много сюрпризов. Например, студент Wolfgang Boehm на русском языке рассказал о том, как он посетил серию лекций по иконописи в городе Тамбов и продемонстрировал собственноручно написанную икону Святого Николая. Свои работы, отображающие русскую историю, показал и студент Rene Krüger. В своих картинах он изобразил не только русские православные церкви, но и известных культурных и политических деятелей, например, основателей славянской письменности братьев Кирилла и Мефодия.

Порадовала зрителей частная школа «Katharina-die-Große», которая представила детскую театральную постановку «Бременские музыканты» под руководством замечательного педагога Ольги Шупп. Все зрители были просто в восторге от профессионализма маленьких актеров и долго рукоплескали директору школы Лилии Деяк и педагогическому коллективу школы Ульрихy Райеру, Ольге Шупп и Игорю Клярхандлеру, который в этот вечер исполнял роль Деда Мороза.

Праздничную новогоднюю атмосферу на вечере создавала своими песнями Анна Белякина — учитель математики и музыки в гимназии Graf-Stauffenberg вo Флерсхайме-на-Майне. В ее исполнении звучали любимые многими новогодние песни.

Именно Анна Белякина и клуб бардов города Франкфурта 18 февраля 2017 года представят на сцене Народного университета спектакль на русском языке «Карусель», который приурочен Международному дню памяти жертв Холокоста.

Музыкальными номерами порадовали и воспитанники Общества «Слово», которые прекрасно спели русские песни «Как у наших у ворот», «Зимняя сказка», «У самовара я и моя Маша» и «Маленькой елочке холодно зимой». Именно с обществом «Слово» Народный университет будет сотрудничать в организации образовательной акции «Тотальный диктант 2017».

Огромным интересом среди гостей пользовались русские танцы, представленные интернациональным танцевальным ансамблем «SLAWIA». Руководитель ансамбля «Dagmar von Garnier» и ее коллега Jens Klüsche пригласили на сцену многих зрителей и закружили их в русском хороводе.

На вечере была представлена разнообразная программа, целью которой была популяризация русского языка и культуры. Все гости были благодарны педагогическому коллективу Volkshochschule Frankfurt am Main за проведение мероприятия.

Идея организации этого мероприятия возникла на отделении русского языка, которое является самым крупным в Гессене и одним из самых больших в Германии. Каждый семестр Народный университет Франкфурта предлагает около тридцати курсов русского языка как для новичков, так и для тех, кто прекрасно владеет русским языком. С 2016 года в программе можно увидеть экскурсии, театральные постановки, праздничные мероприятия и лекции на русском языке.

Вечер завершился розыгрышем трех курсов русского языка, которые были разыграны среди гостей вечера.

Праздник подошел к концу, и гости ушли с мероприятия, гордо накинув на плечи шерстяной павлопосадский платок и напевая русские мелодии.

Народный университет Франкфурта ждет всех желающих на своих праздниках, экскурсиях и русскоязычных лекциях!

Volkshochschule, Народный университет, Старый новый год