От каких болезней жители Германии умирают чаще всего

24.01.2017 12:35 · 0 комментариев

Почти половина всех женщин, умерших в Германии в 2015 году, были старше 85 лет. Только четверть умерших мужчин достигли такого возраста. Это следует из статистики причин смертности, которая была опубликована в Висбадене (Wiesbaden). В целом число умерших увеличилось на 6,5 процентов по сравнению с предыдущим годом: в 2015 году умерло 925 200 человек.

Основной причиной смерти в 2015 году, как и в предыдущие годы, были сердечные заболевания и болезни системы кровообращения. 39 процентов всех смертей были вызваны этой причиной, то есть 356 625 случаев. 92 процента из них были в возрасте 65 лет и старше. Примером причины из этой группы является инфаркт. По этой причине в 2015 году умерло около 51 000 человек, 57 процентов из которых были мужчины.

Второй наиболее распространенной причиной смерти в Германии были раковые заболевания. Почти четверть всех умерших в 2015 году умерли от рака, это 226 337 человек. Среди жертв рака было 122 916 мужчин и 103 421 женщина. У мужчин наиболее часто диагностируемыми раковыми заболеваниями были злокачественные новообразования органов пищеварения – например, поджелудочной железы, кишечника или желудка, а также злокачественные новообразования органов дыхания – легких и бронхов.

У женщин наиболее распространенным диагнозом были опухоли молочной железы. В целом, однако, злокачественные новообразования органов пищеварения были самой многочисленной группой раковых заболеваний среди женщин.

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