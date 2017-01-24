Израиль осуждает антисемитизм в Германии

24.01.2017 12:32 · 0 комментариев

Правительство Израиля осудило рост антисемитских актов во всем мире и при этом прямо указало на Германию. «Мы обнаружили увеличение числа антисемитских инцидентов в мире, от антисемитских оскорблений, особенно в социальных сетях, и даже до реального нападения», говорится в ежегодном докладе израильского министерства диаспоры (Diaspora-Ministerium).

Среди ключевых моментов доклада, который был опубликован в преддверии Дня памяти жертв Холокоста 27 января, — развитие в Германии. Здесь число антисемитских нападений в 2016 году выросло на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом. В Великобритании количество актов насилия в отношении евреев выросло в прошлом году, согласно докладу, на целых 62 процента. Увеличение случаев проявления антисемитизма в Европе связано с ростом популярности правых партий.

Был также отмечен рост антисемитских актов в университетах США на 45 процентов. Однако позитивной, по данным отчета израильского министерства диаспоры, является ситуация во Франции. Там количество зарегистрированных актов антисемитизма сократилось с 808 в 2015 году до 294 в 2016 году. Это означает снижение на 65 процентов, что достигнуто, в основном, благодаря правительственному плану по борьбе с расизмом и антисемитизмом.

антисемитизм, День памяти жертв Холокоста