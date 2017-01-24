Ванна теряет свою важность для жителей Германии

24.01.2017 12:31   ·   0 комментариев

© arsdigital - Fotolia.com

© arsdigital — Fotolia.com

Многие арендодатели регулярно задают себе вопрос: чего вообще хотят мои ? Небольшую подсказку даёт опрос, проведенный в этом году посредническим порталом Immowelt среди пользователей платформы. Один из результатов: свет и воздух являются чрезвычайно важными для людей, которые ищут квартиру. Многое другое функциональное оборудование, такое как наличие подвала или даже ванны оценивается гораздо ниже.

Для 89 процентов респондентов светлые помещения и много окон являются вершиной желаний при поиске новой квартиры. Кроме того, они считают важным свежий воздух: 88 процентов хотели бы иметь балкон, террасу или сад. На третьем месте находятся хорошие энергетические показатели квартиры, которые являются очень важными, по крайней мере, для 86 процентов респондентов.

В целом, большинство потенциальных арендаторов желают, чтобы была современная ванная комната. Тем не менее, по данным опроса Immowelt, при этом они удовлетворены наличием только душа. Только 57 процентов обязательно хотят иметь ванную. Раньше было по-другому, и квартиру без ванны трудно было сдать в аренду.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Anzeige

Присоединяйся!