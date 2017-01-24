Ванна теряет свою важность для жителей Германии

24.01.2017 12:31 · 0 комментариев

Многие арендодатели регулярно задают себе вопрос: чего вообще хотят мои арендаторы? Небольшую подсказку даёт опрос, проведенный в этом году посредническим порталом Immowelt среди пользователей платформы. Один из результатов: свет и воздух являются чрезвычайно важными для людей, которые ищут квартиру. Многое другое функциональное оборудование, такое как наличие подвала или даже ванны оценивается гораздо ниже.

Для 89 процентов респондентов светлые помещения и много окон являются вершиной желаний при поиске новой квартиры. Кроме того, они считают важным свежий воздух: 88 процентов хотели бы иметь балкон, террасу или сад. На третьем месте находятся хорошие энергетические показатели квартиры, которые являются очень важными, по крайней мере, для 86 процентов респондентов.

В целом, большинство потенциальных арендаторов желают, чтобы была современная ванная комната. Тем не менее, по данным опроса Immowelt, при этом они удовлетворены наличием только душа. Только 57 процентов обязательно хотят иметь ванную. Раньше было по-другому, и квартиру без ванны трудно было сдать в аренду.

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