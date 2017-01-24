Железная дорога скоро предложит бесплатное потоковое видео

24.01.2017 12:30 · 0 комментариев

Железнодорожные пассажиры в ближайшее время получат еще больше выгод от оцифровки. С начала года все пассажиры ICE имеют возможность воспользоваться бесплатным доступом в Интернет. В течение первых недель года, по словам генерального директора Deutsche Bahn Рюдигера Грубе (Rüdiger Grube), это сделали уже более полумиллиона пассажиров. Сейчас планируется предоставлять ещё больше услуг.

Другие новшества касаются индикации последовательности вагонов и развлечений в поезде. Уже сейчас App «DB Navigator» отображает фактический порядок расположения вагонов поездов ICE в режиме реального времени. В течение года цифровая индикация последовательности вагонов будет представлена и для поездов IC.

Ещё один аспект, несомненно, порадует пассажиров, которые едут на дальние расстояния и любят смотреть фильмы и сериалы. Начиная с весны, пассажиры смогут на портале ICE бесплатно смотреть 50 фильмов и сериалов, предоставленных службой потокового видео Maxdome. Фильмы будут меняться ежемесячно. Это предложение является бесплатным для всех пассажиров, а не только для клиентов Maxdome. Фильмы и сериалы хранятся на серверах в поезде.

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