Более 10.000 человек требовали проведения аграрной реформы

23.01.2017 11:05 · 0 комментариев

Под девизом «Мы сыты по горло!» более 10.000 человек вышли в Берлине на демонстрацию с требованием переориентации сельского хозяйства и протестами против «аграрной индустрии», в том числе фермеры, защитники животных и окружающей среды. От партии Зеленых поступила похвала, а со стороны других партий – критика.

В то время как организаторы насчитали около 18 тысяч участников, полиция говорит о 10 000. Демонстранты двигались от Потсдамской площади и Бранденбургских ворот. В начале демонстрации фермеры, защитники окружающей среды и животных сформировали колонну, в которой, по словам организаторов, насчитывалось и 130 тракторов.

Участники акции передали в Министерство сельского хозяйства документ с требованиями. Около 100 организаций, включая ассоциации обычных и органических фермеров-производителей, призвали к маршу протеста. Они требуют изменения направления развития и высказываются против массового содержания животных. В демонстрации участвовали также политики из партии Зеленых.

аграрная индустрия, Берлин, демонстрация, сельское хозяйство