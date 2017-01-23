Особая честь для Меркель: последний звонок Обамы в Германию

23.01.2017 11:03 · 0 комментариев

Барак Обама в свой последний полный рабочий день на должности президента США попрощался с Ангелой Меркель и её мужем Йоахимом Зауэром. По данным Белого дома, Обама поблагодарил их за дружбу и усилия по углублению партнерских отношений между Германией и США.

Обама сделал акцент на том, что это был его последний звонок, который он сделал в качестве президента Соединенных Штатов Америки главе другого государства. После восьми лет дружбы и партнерства это было естественно.

Обама поблагодарил Меркель за сильное, смелое и устойчивое руководство. Оба согласились, что тесное сотрудничество между Вашингтоном и Берлином имеет большое значение для мощной трансатлантической зоны, основанной на правилах международного сообщества и защите общих ценностей, говорится в заявлении.

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