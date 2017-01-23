В Кайзерслаутерне посетительницу закрыли в музее

23.01.2017 11:01   ·   0 комментариев

© JackF - Fotolia.com

© JackF — Fotolia.com

Искусству свойственна созерцательность. Можно погрузиться в картины и рисунки и при этом полностью потерять ощущение времени. У посетительницы музея Pfalzgalerie эта потерянность во времени приобрела рискованные масштабы.

Экспонаты музея в Кайзерслаутерне (Kaiserslautern), специализирующегося на живописи и скульптуре ХIХ-ХХI веков в пятницу, 20.01.2017, по-видимому, так пленили женщину, что она не заметила, как двери были заперты. Через несколько аварийных дверей любительница искусства, в конце концов, выбралась из здания, и потом проинформировала полицию.

После этого Pfalzgalerie был снова закрыт надлежащим образом. Какая картина или скульптура так очаровала посетительницу — неизвестно.

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