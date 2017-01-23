В Гамбурге обезврежены авиабомбы

23.01.2017 11:00 · 0 комментариев

В порту Гамбурга снова спокойно: эксперты по утилизации взрывчатых веществ обезвредили большую авиабомбу времён Второй мировой войны в округе Гамбург-Харбург. Обнаруженная водолазами на семиметровой глубине в акватории порта бомба весом 1000 кг была поднята с помощью крана на набережную. Бомбы такого размера редко встречаются в Гамбурге, сказал представитель пожарной бригады. Хотя однажды уже была обнаружена 2000-килограммовая бомба.

Вся операция заняла менее двух часов, и после этого движение транспорта восстановилось. Во время обезвреживания бомбы жители домов в 300-метровой зоне были вынуждены покинуть свои квартиры. Среди них, по данным полиции, также около 80 беженцев, которые размещены на барже «Транзит».

Вечером накануне была обезврежена ещё одна бомба времён Второй мировой войны в округе Гамбурге-Вильгельмсбург недалеко от станции скоростной железной дороги.

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