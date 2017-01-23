В Нойсе задержан подозреваемый в терроризме

23.01.2017 10:59 · 0 комментариев

Полиция в Северном Рейне-Вестфалии арестовала предполагаемого пособника арестованного в Вене, подозреваемого в терроризме. Как заявил в Дюссельдорфе (Düsseldorf) представитель уголовного ведомства федеральной земли, ордер на арест 21-летнего мужчины из Нойса (Neuss) был выдан в связи с подготовкой тяжелого преступления.

Журнал «Focus» сообщает со ссылкой на судебные круги, что задержанный в Нойсе мужчина планировал осуществить в Германии нападение на полицейских и солдат Бундесвера. По имеющимся данным, в субботу, 21.01.2017, специальная группа произвела в квартире мужчины в Нойсе обыск и арестовала его.

По данным Министерства внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, 21-летний подозреваемый был взят под стражу. У него были контакты с 17-летним парнем, арестованным в Вене в пятницу, 20.01.2017, по подозрению в планировании теракта в австрийской столице. Дальнейшее расследование покажет, насколько 21-летний был вовлечен в планы подозреваемого в Австрии. Германия заверила правительство Австрии в готовности к тесному сотрудничеству по этому делу.

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