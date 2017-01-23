Дома престарелых повышают цены

23.01.2017 10:58   ·   0 комментариев

© Dark Vectorangel - Fotolia.com

© Dark Vectorangel — Fotolia.com

Реформа медицинского ухода должна фактически облегчить жизнь нуждающимся. Но, похоже,  что именно дома престарелых работают против неё и существенно повышают цены для проживающих. При этом они используют некоторые трюки. Например, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия некоторые руководители домов престарелых значительно повысили инвестиционные затраты, то есть ту долю расходов, которую жители должны платить за ремонтные работы.

Вступившая в силу с начала года реформа системы медицинского ухода предусматривает трансформацию трёх уровней медицинской помощи в пять. Целью этого законодательного инновационного подхода является облегчение финансового бремени остро нуждающихся в уходе и, таким образом, уменьшение их поддержки со стороны страхования.

Тем не менее, по наблюдениям одной из сестринских ассоциаций, запланированная разгрузка «съедается», по крайней мере, в некоторых местах из-за эффекта участия. Даже медицинские экономисты считают вероятным, что значительная часть из 13 000 домов престарелых по всей стране использует преобразование для того, чтобы увеличить стоимость той части, которая не включает в себя , а должна оплачиваться самими жителями этих домов.

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