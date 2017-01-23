Календарь экономии: что в каком месяце лучше покупать

23.01.2017 10:57 · 0 комментариев

Те, кто следит за скидками, могут экономить в течение всего года. Скидки доступны не только в конце сезона, так называемые антициклические покупки тоже оправдывают себя.

Январь. В январе большинство автолюбителей уже ездят с зимними шинами, так что теперь они стоят значительно дешевле. Обычно бывают скидки на 20 или более процентов. До следующей зимы зимние шины будут лежать несколько месяцев, но это им не повредит.

Февраль. На Рождество и Новый год многие предприятия розничной торговли увеличили на своих полках количество красного и белого вина. Но у многих покупателей ещё есть запасы после праздников, и поэтому продажи останавливаются. Из-за этого вино можно купить в феврале дешевле.

Март. В марте лыжный сезон подходит к концу. Теперь можно приобрести совершенно новое оснащение на следующий сезон по выгодной цене. Сноуборды, лыжи и многое другое в это время очень дешевеют.

Апрель. После Пасхи торговые предприятия значительно снижают цены на шоколадных зайцев и шоколад. Тот, кому они не нужны в качестве подарка, может создать запас своих любимых конфет в пасхальном дизайне.

Май. Бестселлеры появляются на рынке сначала как дорогие книги в твердом переплете. Примерно через год, в мае появляется более дешевая версия книги в мягкой обложке. Это не только экономит деньги, но и облегчает багаж при поездке на отдых.

Июнь. Летние температуры и солнечные лучи манят большинство людей на улицу. Поэтому спортивно-оздоровительное оборудование для закрытых помещений плохо продаётся. Для того чтобы продать хоть что-то, торговля привлекает клиентов низкими ценами.

Июль. Хотя летние отпуска начинаются в августе или сентябре, розничная торговля закрывает летний сезон уже в июле. Теперь можно купить летнюю одежду и обувь по выгодной цене. Некоторые магазины снижают цены до 70 процентов.

Август. В это время гриль-сезон движется к своей кульминации. Во многих супермаркетах, хозяйственных магазинах и дисконтных магазинах предлагают грили плюс аксессуары и конкурируют при этом друг с другом, снижая цены.

Сентябрь. Температура медленно падает, и лето подходит к концу. Если нужна новая мебель для сада или газонокосилка на следующий год, следует покупать прямо сейчас.

Октябрь. Если есть желание полететь зимой в солнечные страны или на отдых на лыжах, нужно делать заказ в это время. В октябре предоставляются последние ранние скидки для зимнего отдыха.

Ноябрь. Высокий сезон местных фруктов и овощей приходится на ноябрь. Местные продукты питания, такие как яблоки, морковь или капуста, в это время предлагаются по низким ценам, так как производители хотят сэкономить на хранение в течение зимы.

Декабрь. Во время рождественских продаж торговля снижает цены на электронные товары, такие как телевизоры и игровые приставки.

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