Германия не смогла запретить неонацистов

19.01.2017 10:22 · 0 комментариев

Федеральный конституционный суд (ФКС) в Карлсруэ отклонил иск Бундесрата, который требовал расформировать неонацистскую Национал-демократическую партию Германии (НДПГ) и запретить ей участвовать в политической жизни страны.

Иск рассматривался с 2013 года. Это уже вторая попытка запрета НДПГ, в первый раз вывести эту партию за рамки закона безуспешно пыталось правительство Герхарда Шредера в 2001 году, отмечает ТАСС.

euromag.ru

Национал-демократическая партия Германии, неонацисты, суд