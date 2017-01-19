Германия не смогла запретить неонацистов
19.01.2017 10:22 · 0 комментариев
Федеральный конституционный суд (ФКС) в Карлсруэ отклонил иск Бундесрата, который требовал расформировать неонацистскую Национал-демократическую партию Германии (НДПГ) и запретить ей участвовать в политической жизни страны.
Иск рассматривался с 2013 года. Это уже вторая попытка запрета НДПГ, в первый раз вывести эту партию за рамки закона безуспешно пыталось правительство Герхарда Шредера в 2001 году, отмечает ТАСС.
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Национал-демократическая партия Германии, неонацисты, суд
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