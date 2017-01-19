Определена дата парламентских выборов

19.01.2017 10:20 · 0 комментариев

Правительство Германии определилось с датой проведения парламентских выборов, заявил сегодня официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Согласно принятому решению, выборы в Бундестаг, по итогам которых будет формироваться новое правительство, должны пройти 24 сентября этого года, сообщает ТАСС.

euromag.ru

24 сентября, выборы, парламент