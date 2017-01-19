Октоберфест станет ещё дороже

19.01.2017 10:15   ·   0 комментариев

© Kzenon - Fotolia.com

© Kzenon — Fotolia.com

Октоберфест в этом году будет еще дороже, чем обычно: город планирует привлечь посетителей Октоберфеста к участию в резком росте расходов на обеспечение безопасности. Речь идёт о дополнительной  оплате в один евро за резервирование места в палатке. Кроме того, входная плата на Oide Wiesn также подорожает на один евро, сборы поднимутся на 20 процентов.

Октоберфест никогда не был дешевым удовольствием, а теперь по соображениям безопасности становится ещё дороже. Подорожание связано с тем, что городу пришлось в прошлом году заплатить на четыре миллиона евро больше, чем планировалось, за дополнительных охранников, а также другие меры безопасности, чтобы защитить Октоберфест от террористических нападений. Эти затраты будут понесены и в этом году, и поэтому город должен снова собрать нужную сумму. Обычно сборы осуществляются с тех, кто зарабатывает на Октоберфесте.

В прошлом году Октоберфеста была высокой, как никогда. Для этого на северо-западной стороне Терезиенвизе (Theresienwiese) было установлено заграждение, стоимостью 50 000 евро, которое обошлось ещё достаточно дёшево. Самыми дорогими были 100 дополнительных охранников, которых город вынужден был нанять, чтобы реализовать концепцию безопасности, связанную с проверкой сумок.

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