Германия значительно повышает расходы на оборону

19.01.2017 10:14   ·   0 комментариев

© HappyAlex - Fotolia.com

© HappyAlex — Fotolia.com

В прошлом году Германия увеличила более чем на десять процентов. Инвестиции в оружие, боеприпасы, другие военные материалы, а также научные исследования и разработки в этой сфере выросли в 2016 году по сравнению с предыдущим годом на 500 млн. евро до 5,1 млрд. евро, сообщил представитель министерства обороны. Общий военный бюджет вырос на 1,1 млрд. евро до 35,1 млрд. евро.

В этом году расходы на вооруженные силы совершили ещё более значительный скачок вверх. Таким образом, произошло кардинальное изменение тенденции сокращения вооружений, существовавшей в течение многих лет после окончания холодной войны. На  2017 год в бюджете предусмотрены инвестиции в армию в размере 37 млрд. евро. Это ещё почти на 2 млрд. больше, чем в прошлом году.

Таким образом, увеличение оборонного бюджета на 5,4 процента гораздо больше, чем увеличение общего бюджета федерации. И хотя Германия до сих пор не достигла общей цели стран НАТО – выделять два процента от валового внутреннего продукта на оборону, но она приближается к ней. К 2020 году немецкий военный бюджет, как ожидается, вырастет в общей сложности на 10,6 млрд. евро до 39,2 млрд. евро.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

    19.01.2017 10:30
    Фото с сайта www.euromag.ru «Лада Гранта» набирает популярность в Германии
    Немецкая государственная организация Kraftfahrt-Bundesamt подвела итоги продаж новых автомобилей в Германии в 2016 году.

    19.01.2017 10:22
    © Hans-Jörg Nisch - Fotolia.com Германия не смогла запретить неонацистов
    Федеральный конституционный суд (ФКС) в Карлсруэ отклонил иск Бундесрата, который требовал расформировать неонацистскую Национал-демократическую партию Германии (НДПГ) и запретить ей участвовать в политической жизни страны.

    19.01.2017 10:20
    © kebox - Fotolia.com Определена дата парламентских выборов
    Правительство Германии определилось с датой проведения парламентских выборов, заявил сегодня официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

    19.01.2017 10:15
    © Kzenon - Fotolia.com Октоберфест станет ещё дороже
    Октоберфест в этом году будет еще дороже, чем обычно: город планирует привлечь посетителей Октоберфеста к участию в резком росте расходов на обеспечение безопасности.

Архив новостей

Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Anzeige

Присоединяйся!