Германия значительно повышает расходы на оборону

19.01.2017 10:14 · 0 комментариев

В прошлом году Германия увеличила военные расходы более чем на десять процентов. Инвестиции в оружие, боеприпасы, другие военные материалы, а также научные исследования и разработки в этой сфере выросли в 2016 году по сравнению с предыдущим годом на 500 млн. евро до 5,1 млрд. евро, сообщил представитель министерства обороны. Общий военный бюджет вырос на 1,1 млрд. евро до 35,1 млрд. евро.

В этом году расходы на вооруженные силы совершили ещё более значительный скачок вверх. Таким образом, произошло кардинальное изменение тенденции сокращения вооружений, существовавшей в течение многих лет после окончания холодной войны. На 2017 год в бюджете предусмотрены инвестиции в армию в размере 37 млрд. евро. Это ещё почти на 2 млрд. больше, чем в прошлом году.

Таким образом, увеличение оборонного бюджета на 5,4 процента гораздо больше, чем увеличение общего бюджета федерации. И хотя Германия до сих пор не достигла общей цели стран НАТО – выделять два процента от валового внутреннего продукта на оборону, но она приближается к ней. К 2020 году немецкий военный бюджет, как ожидается, вырастет в общей сложности на 10,6 млрд. евро до 39,2 млрд. евро.

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