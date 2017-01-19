Отпускники из Германии ищут новые места для отдыха

19.01.2017 10:12 · 0 комментариев

Жители Германии, как показало недавнее исследование, охотно продолжают путешествовать, но из-за террористической угрозы в таких странах, как Турция, ищут новые направления. Эксперт по туризму, профессор Мартин Ломан (Martin Lohmann) представил исследование сообщества «Отпуск и путешествия» (Urlaub und Reisen), в соответствии с которым жители Германии в 2016 году отправлялись в поездки так же часто, как и в 2015 году. Тем не менее, в связи с терактами наблюдается изменение потоков отпускников – вместо Турции или Египта многие из них выбирали Испанию или Грецию.

В качестве причины в целом позитивных перспектив для туристической отрасли Ломан называет сильную экономику, благодаря которой у людей в среднем больше денег. В 2016 году граждане Германии осуществили около 69 миллионов туристических поездок, как и в предыдущем году, и снова потратили около 66 млрд. евро. Это высокий уровень. Примерно две трети жителей Германии путешествуют, по крайней мере, один раз в год; в начале тысячелетия путешествовал только каждый второй, а в 1980-х годах только каждый третий. По сравнению с другими странами, граждане Германии больше любят путешествия.

Вместе с тем, не следует переоценивать влияние террора на отношение жителей Германии к поездкам. Несмотря на уменьшение количества туристов, Турция остается для них важным направлением – с весны до осени 2016 года 4,8 млн. пассажиров вылетели из аэропортов Германии в эту средиземноморскую страну. Несмотря на снижение на 19 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, это около половины пассажиров в Испанию и в два раза больше числа пассажиров в Грецию.

безопасность, отдых, путешествия, терроризм, туризм