В декабре инфляция увеличилась: подорожали продукты питания и энергоносители

19.01.2017 10:10   ·   0 комментариев

© Marco2811 - Fotolia.com

© Marco2811 — Fotolia.com

Растущие затраты на и привели в декабре к существенному повышению потребительских цен в Германии. Как сообщило, подтвердив свои предварительные данные, Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt), уровень инфляции в предыдущем месяце составил около 1,7 процентов. С января по ноябрь темпы инфляции, по сравнению с соответствующим предыдущим месяцем года, составляли менее одного процента.

После того, как цены на энергоносители в первые одиннадцать месяцев 2016 года постоянно снижались, в декабре они увеличились на 2,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем. При этом значительно подорожали – на 9,0 процентов. В то же время цены на мазут выросли почти на 22 процента, цены на поднялись на 6,0 процента.

Продукты питания в декабре также были значительно дороже, чем годом ранее. Как сообщили статистики, цены на них выросли на 2,5 процента. Особенно подорожали пищевые жиры и масла, а также овощи. Учитывая рост цен на энергоносители и продукты питания, цены на товары в целом увеличились на 1,8 процента. Услуги, в том числе базовая арендная плата, подорожали на 1,5 процента.

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