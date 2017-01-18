Ребёнок сам предложил себя в Интернете на продажу

18.01.2017 10:34   ·   0 комментариев

© sdecoret - Fotolia.com

© sdecoret — Fotolia.com

В Германии опять в Интернете предложен на продажу ребенок. Однако 8-летняя девочка из Лёне (Löhne) возле Билефельда (Северный Рейн-Вестфалия), о которой идёт речь,  заявила в полиции, что она сама разместила объявление в Интернете.

Полицейские полагают, что ребенок перепутал портал с социальной сетью. По информации газеты «Bild», девочка прибыла из Ливана. На прошлой неделе мужчина обнаружил фотографию девочки на платформе и сообщил в полицию. По данным издания, девочка, а также её братья и сестры были приняты под опеку Ведомством по делам молодежи (Jugendamt).

Согласно сообщению газеты «Westfalen-Blatt», последнее предложение составило 45 448 долларов США (около 42 700 евро). Однако пользователь, который разместил объявление, сам выбрал предложение цены. В списке не было никаких предложений других пользователей. Сайт функционирует как блошиный рынок для вещей, от которых хотят избавиться.

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