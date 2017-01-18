Поножовщина в поезде: три человека тяжело ранены

18.01.2017 10:32 · 0 комментариев

В понедельник, 16.01.2017, в одном из региональных поездов разыгралась ужасная сцена. На пути от Галле (Halle) до Зангерхаузена (Sangerhausen) двое мужчин схватились за ножи и пошли друг на друга. Как сообщает «Mitteldeutsche Zeitung», поножовщине предшествовал спор между двумя мужчинами. В спор была вовлечена и женщина.

Трое тяжелораненых были сняты с поезда в Вольфероде (Wolferode) и доставлены в больницы. О причинах спора, по данным полиции, пока ничего неизвестно. Следователи ищут в поезде улики. Представитель полиции сказал, что до сих пор неясно, как всё происходило.

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