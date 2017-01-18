Немецкий Красный Крест рекомендует
18.01.2017 10:30 · 0 комментариев
Тот, кто звонит в номера экстренных служб 110 или 112, должен быть в состоянии ответить на пять вопросов:
- Где произошла чрезвычайная ситуация?
- Что произошло?
- Сколько травмированных/больных нуждаются в помощи?
- Какие травмы или симптомы болезни у пострадавших?
- Всё время ожидайте уточняющих вопросов спасательного центра!
Но что делать, если человек не в состоянии говорить? Это может быть вызвано травмой или присутствием вора в соседней комнате. Немецкий Красный Крест даёт рекомендацию, которая может спасти жизнь.
Пресс-секретарь Красного Креста объясняет: оставайтесь на линии и привлекайте к себе внимание стуком или другими шумами. Тогда центральная служба может убедиться, что вызов был сделан не случайно. Если соединение удерживается достаточно долго, вызов может быть отслежен, и тогда помощь придёт быстро.
Теги:
Красный крест, помощь, служба спасения, экстренный вызов
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