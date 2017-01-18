Немецкий Красный Крест рекомендует

18.01.2017 10:30   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

Тот, кто звонит в номера экстренных служб 110 или 112, должен быть в состоянии ответить на пять вопросов:

  • Где произошла чрезвычайная ситуация?
  • Что произошло?
  • Сколько травмированных/больных нуждаются в помощи?
  • Какие травмы или симптомы болезни у пострадавших?
  • Всё время ожидайте уточняющих вопросов спасательного центра!

Но что делать, если человек не в состоянии говорить? Это может быть вызвано травмой или присутствием вора в соседней комнате. Немецкий Красный Крест даёт рекомендацию, которая может спасти жизнь.

Пресс-секретарь Красного Креста объясняет: оставайтесь на линии и привлекайте к себе внимание стуком или другими шумами. Тогда центральная служба может убедиться, что вызов был сделан не случайно. Если соединение удерживается достаточно долго, вызов может быть отслежен, и тогда придёт быстро.

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