Немецкий Красный Крест рекомендует

18.01.2017 10:30 · 0 комментариев

Тот, кто звонит в номера экстренных служб 110 или 112, должен быть в состоянии ответить на пять вопросов:

Где произошла чрезвычайная ситуация?

Что произошло?

Сколько травмированных/больных нуждаются в помощи?

Какие травмы или симптомы болезни у пострадавших?

Всё время ожидайте уточняющих вопросов спасательного центра!

Но что делать, если человек не в состоянии говорить? Это может быть вызвано травмой или присутствием вора в соседней комнате. Немецкий Красный Крест даёт рекомендацию, которая может спасти жизнь.

Пресс-секретарь Красного Креста объясняет: оставайтесь на линии и привлекайте к себе внимание стуком или другими шумами. Тогда центральная служба может убедиться, что вызов был сделан не случайно. Если соединение удерживается достаточно долго, вызов может быть отслежен, и тогда помощь придёт быстро.

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