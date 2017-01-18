Трамп снова выступает – и против Меркель тоже

18.01.2017 10:27   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя CNN, YouTube

Видеокадр пользователя CNN, YouTube

Избранный Дональд (Donald Trump) оценивает политику канцлера Ангелы Меркель в отношении беженцев как катастрофическую ошибку. «Я испытываю большое уважение к Меркель», сказал Трамп в Нью-Йорке в интервью газете «Bild» и лондонской «Times». «Но я считаю несчастьем то, что произошло». впустила в страну «всех этих людей», откуда бы они ни прибыли, заявил Трамп. В его первый рабочий день США введёт безопасность на границах. Трамп станет президентом США 20 января. По его словам, в следующий понедельник он подпишет соответствующий указ.

Для немецких автопроизводителей в США в период президентства Трампа могут наступить трудные времена. Он заявил, что они могут делать автомобили для США, но за каждый автомобиль, который поставляется в США, будут платить 35 процентов налогов. Автопроизводителю BMW, который  хочет в 2019 году открыть завод в Мексике, Трамп предложил построить завод в США.

Европейскому союзу Трамп предсказал наступление тяжелого периода после выхода из него Соединенного Королевства. Но состояние ЕС не имеет значения для него, так как Трамп считает, что Евросоюз был создан, чтобы победить Соединенные Штаты в торговле.

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