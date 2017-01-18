Беженцы массово пытаются добиться профессионального признания

18.01.2017 10:25   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.welt.de

Скриншот с сайта www.welt.de

В этом году в Германию прибыло на две трети меньше беженцев, чем в рекордном 2015 году. Горы заявлений о предоставлении убежища также тают. Министр внутренних дел де Мезьер (de Maizière) доволен. Однако существует проблема, которая ошеломляет многих иммигрантов, когда они прибывают в Германию. Довольно часто их возвышенные мечтания не оправдываются, потому что они хотят быстро достичь здесь всего, но просто не могут ничего сделать в нашей стране с их образованием и профессиональной квалификацией.

Чтобы исправить эту очевидную неурядицу, в 2012 году черно-желтое федеральное правительство разработало под эгидой Федерального министерства образования (Bundesbildungsministerium) Закон о признании (Anerkennungsgesetz). Большинство процедур по этому закону проводится для граждан из Румынии (1938), Польши (1881), Боснии и Герцеговины (1536). Но сейчас их догоняют сирийцы. Точные данные Федеральное статистическое управление (das Statistische Bundesamt) предоставит только осенью этого года.

Из 17 000 рассмотренных в 2015 году дел эквивалентность не установлена только в 2,6 процентов случаев. 12 666 квалификаций были признаны эквивалентными, 4 000 заявок –частично эквивалентными. Их заявители имеют возможность достигнуть необходимой квалификации. При этом все заявления, представленные до настоящего времени, имеют четкую направленность в отношении предпочтительной сферы занятости: профессии в области здравоохранения. В 2015 году почти 6 000 человек ожидали признания дипломов для работы в Германии по уходу за больными.

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