В каких регионах покупателям супермаркетов следует ожидать повышения цен

18.01.2017 10:23 · 0 комментариев

Эксперты по вопросам конкуренции отмечают, что потребителям после распада сети супермаркетов Kaiser’s Tengelmann угрожают более высокие цены. «С точки зрения конкуренции не вызывает оптимизма то, что филиалы Kaiser’s Tengelmann были разделены между двумя крупнейшими продуктовыми ритейлерами Edeka и Rewe», сказал президент Федерального управления по делам картелей (Bundeskartellamt) Андреас Мундт (Andreas Mundt) изданию «Tagesspiegel».

У потребителей в некоторых регионах, например, в Берлине или Мюнхене, исчезнет важная возможность выбора. Во многих округах Берлина супермаркеты Kaiser’s, а также Rewe или Edeka находятся всего в нескольких сотнях метров друг от друга. Поэтому покупатели должны учесть, что цены будут расти.

Федеральное управление по делам картелей уже предупреждало в начале борьбы за Kaiser’s Tengelmann о снижении в будущем конкуренции и росте цен в торговле продуктами питания. История Kaiser’s Tengelmann как самостоятельной сети супермаркетов завершилась в начале года. Оставшиеся более 400 филиалов традиционного торгового дома перешли в руки крупнейшего продуктового ритейлера Германии Edeka. До конца марта Edeka постепенно передаст более 60 филиалов – в основном в Берлине – своему конкуренту Rewe.

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