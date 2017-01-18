В каких регионах покупателям супермаркетов следует ожидать повышения цен

18.01.2017 10:23   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя hubber.me, YouTube

Видеокадр пользователя hubber.me, YouTube

Эксперты по вопросам конкуренции отмечают, что потребителям после распада сети супермаркетов угрожают более высокие . «С точки зрения конкуренции не вызывает оптимизма то, что филиалы Kaiser’s Tengelmann были разделены между двумя крупнейшими продуктовыми ритейлерами Edeka и Rewe», сказал президент Федерального управления по делам картелей (Bundeskartellamt) Андреас Мундт (Andreas Mundt) изданию «Tagesspiegel».

У потребителей в некоторых регионах, например, в Берлине или Мюнхене, исчезнет важная возможность выбора. Во многих округах Берлина супермаркеты Kaiser’s, а также Rewe или Edeka находятся всего в нескольких сотнях метров друг от друга. Поэтому покупатели должны учесть, что цены будут расти.

Федеральное управление по делам картелей уже предупреждало в начале борьбы за Kaiser’s Tengelmann о снижении в будущем конкуренции и росте цен в торговле продуктами питания. История Kaiser’s Tengelmann как самостоятельной сети супермаркетов завершилась в начале года. Оставшиеся более 400 филиалов традиционного торгового дома перешли в руки крупнейшего продуктового ритейлера Германии Edeka. До конца марта Edeka постепенно передаст более 60 филиалов – в основном в Берлине – своему конкуренту Rewe.

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