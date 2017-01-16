Теракт в Берлине мог быть исполнен под воздействием наркотиков

16.01.2017 10:55 · 0 комментариев

Cо вчерашнего дня началась публикация официальных данных по делу тунисца Аниса Амри. Возможно, во время теракта мужчина был под воздействием наркотиков.

Также парламентская комиссия будет обсуждать деятельность спецслужб Германии. Отмечается, что Анис был под наблюдением спецслужб, но доказательств его преступных намерений было мало и по этой причине его не обезвредили при въезде в страну. Также сообщается, что сотрудники служб семь раз пришли к выводу, что преступник не опасен, вследствие чего не предпринимали никаких мер.

В Тунисе Амри также являлся незаконопослушным гражданином. Его не раз обвиняли в торговле и употреблении наркотических веществ. Исходя из этих данных, появляется теория, что во время наезда на рождественскую ярмарку мужчина находился под воздействием психотропных веществ.

Исходя из доклада, становится ясно, что Анис прибыл всего за пару дней до теракта. При обыске его личных вещей у него обнаружили мобильный телефон с двумя сохраненными номерами и тысячу евро.

19 декабря прошлого года тунисец влетел на польском грузовике в рождественскую ярмарку. Вследствие этого погибли 12 человек и еще 48 были госпитализированы. Ответственность за данное деяние на себя взяла группировка «Исламское государство». Позже Амри ликвидировали в Милане.

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Анис Амри, наркотики, террорист