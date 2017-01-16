Взрыв газа: пострадали пять человек

16.01.2017 10:50   ·   0 комментариев

© Stefan Körber - Fotolia.com

© Stefan Körber — Fotolia.com

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва газа в земле Шлезвиг-Гольштейн, сообщает hronika.info со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, произошел в одноквартирном доме. К моменту приезда спасателей здание полностью сгорело. По словам полиции, причиной взрыва могли стать газовый баллон или газовая плита.

Отмечается, что двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они были доставлены вертолетами спасательных служб в больницу в городе Любек.

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