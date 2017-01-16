В Германии соцсети будут штрафовать за медлительность

16.01.2017 10:45 · 0 комментариев

Предложение штрафовать соцсети, в частности, Facebook и Twitter, за медленное рассмотрение жалоб на недопустимый контент внесла фракция Ангелы Меркель. Об этом сообщает портал Sostav.ru со ссылкой на Bloomberg.

Обвинение в адрес американских компаний, владеющих соцсетями, поступило от европейских властей в конце 2016 г. Несмотря на то, что некоторые интернет-компании обязались поддерживать порядок в соцсетях, жалобы на контент, разжигающий ненависть, вовремя не рассматриваются.

Коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель предложила ввести штрафы за промедление и бездействие, а не ограничиваться только предупреждением. Представитель фракции христианских демократов Фолькер Каудер заявил, что уже достиг предварительной договоренности с министром юстиции Германии Хайко Маасом.

Если социальные сети не отреагируют на обращение пользователя в течение 24 часов, их накажут финансово. Либо компании почувствуют последствия на себе, либо система так и не начнет работать, уверены немецкие политики. По словам Каудера, сейчас при обнаружении проблемного контента владельцы соцсетей предпочитают «прикинуться мертвыми».

По предварительным данным Еврокомиссии, в 2016 г. только 28% уведомлений о возможно незаконном контенте были удовлетворены. В течение суток не более 40% обращений были рассмотрены администрацией соцсетей, в течение 48 часов — 43%. За время исследования в течение 6 недель 12 организаций подали 600 жалоб на посты, разжигающие ненависть. Фиксировалось время ответа и результат обращений. В 2017г. запланировано проведение очередного мониторинга.

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