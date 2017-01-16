Новый инцидент в метро: подростки столкнули мужчину на рельсы

16.01.2017 10:43 · 0 комментариев

В округе Берлин-Кройцберг (Berlin-Kreuzberg) на станции метро подростки напали на двух мужчин и столкнули одного из них на рельсы. Инцидент произошел, по данным полиции, около полуночи. Двое мужчины, 26- и 27-летний, вместе со своей 22-летней подругой ожидали на станции метро в районе Кройцберг поезд линии U8 в направлении Херманплатц (Hermannplatz).

Один подросток из группы от пяти до десяти человек приблизился к 26-летнему мужчине, сорвал с него шапку и бросил её на рельсы. Когда мужчина потребовал от нападавшего подростка объяснений, тот ударил его по лицу. Второй подросток из группы подошел и столкнул 26-летнего мужчину на дорожное полотно. Как сообщает полиция, 26-летний смог снова подняться на платформу станции метро Kottbusser Tor до того, как прибыл поезд.

В то же время, как сообщила полиция далее, также 27-летний мужчина был атакован тремя или четырьмя молодыми людьми. По его словам, они его избили. Преступники сбежали, а двое пострадавших, получившие ранения, были доставлены в больницу.

Kottbusser Tor, Берлин-Кройцберг, метро, нападение