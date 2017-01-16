Ограбление KaDeWe: стоимость добычи выражается шестизначной цифрой

16.01.2017 10:41 · 0 комментариев

Через день после ограбления с взломом в KaDeWe берлинская полиция впервые предоставила информацию о стоимости добычи. Как сказал представитель полиции утром в воскресенье, 15.01.2017, она измеряется шестизначной цифрой. Более подробной информации о состоянии расследования полиция не сообщает.

В субботу утром, 14.01.2017, несколько преступников в масках проникли в роскошный торговый центр с бокового входа. Они разбили витрины, украли дорогие часы и ювелирные изделия и скрылись на автомобиле темного цвета, который позже подожгли.

KaDeWe и магазины вдоль торговых улиц Курфюрстендамм (Kudamm) и Тауэнцинштрассе (Tauentzienstraße) неоднократно грабили. Около двух лет назад, в предрождественский период, пять человек в масках ворвались в KaDeWe, который был открыт. Они разбили витрины и украли в течение 79 секунд часов и ювелирных изделий на сумму около 817 000 евро.

KaDeWe, ограбление, полиция