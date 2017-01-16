Эрика Штайнбах выходит из ХДС и атакует Меркель

16.01.2017 10:40 · 0 комментариев

После более чем четырех десятилетий в ХДС депутат Бундестага Эрика Штайнбах (Erika Steinbach) выходит из партии из-за несогласия с политикой в отношении беженцев канцлера Ангелы Меркель.

Бывший президент Федерации изгнанных (Bund der Vertriebenen) обвиняет Меркель в газете, что открытием границ в конце лета 2015 года она нарушила закон. Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) идентифицировало фальсификацию тысяч паспортов, однако, никаких последствий, предусмотренных законом, не было.

Выход состоится в воскресенье, 15.01.2017, заявила агентству Deutsche Presse-Agentur 73-летняя политик, которая считается особенно консервативной. Её шаг был оценен другими партиями как частично запоздалый, а заместитель федерального пресс-секретаря «Альтернативы для Германии» Беатрикс фон Шторх (Beatrix von Storch) пригласила Штайнбах вступить в их партию.

Штайнбах является представителем по правам человека от своей фракции и принадлежит к руководству фракции, а также входит в состав федерального совета ХДС. С 1990 года она представляет в Бундестаге избирательный округ Франкфурт II. «Было бы логично, если бы она теперь также сложила свой депутатский мандат, который она получила благодаря ХДС», сказал генеральный секретарь ХДС в Гессене Манфред Пенц (Manfred Pentz) в ответ на заявление Штайнбах о выходе из партии.

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