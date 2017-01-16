Немецкая экономика противостоит неспокойным временам

16.01.2017 10:38   ·   0 комментариев

© Kzenon - Fotolia.com

© Kzenon — Fotolia.com

Немецкая находится в хорошем состоянии вопреки политической неопределенности по всему земному шару. В частности, потребительские расходы способствовали в 2016 году самому сильному экономическому росту за последние пять лет и наполнению казны федерации, федеральных земель и муниципалитетов. Но этот экономический бум не обходится без побочных эффектов.

Беспокойство вызывает, в первую очередь, . 20 января в качестве 45-го президента США в Белый дом войдёт Дональд Трамп (Donald Trump) – противник свободной торговли. Весной должны начаться переговоры по вопросу о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза, а ряду европейских стран – Франции, Германии и Нидерландам – предстоят выборы. Кроме того, существуют также проблемы итальянских банков, накопившие миллиардные безнадежные кредиты.

По мнению экономистов банка Deutsche Bank, в начавшемся году немецкая экономика немного замедлится и вырастет примерно на 1,1 процент. Около половины спада, однако, можно объяснить меньшим количеством рабочих дней. Значительно более оптимистичным является Бундесбанк. Он прогнозирует Германии в текущем году экономический рост на 1,8 процентов.

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