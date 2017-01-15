Опрос: Большинство немцев хотят скорейшей встречи Меркель с Трампом

15.01.2017 13:14 · 0 комментариев

Большинство немцев хотят, чтобы канцлер Германии Ангела Меркель как можно скорее встретилась с избранным президентом США Дональдом Трампом, говорится в результатах опроса института изучения общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

Опрос показал, что 57% опрошенных советуют Меркель при ближайшей возможности полететь в США и встретится с Трампом. Против такой встречи выступили 33%.При этом почти 70% немцев уверены, что Трамп окажет отрицательное влияние на отношения Германии и США, передает РИА «Новости».

Ранее глава французского «Национального фронта» Марин Ле Пен отметила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель должна почувствовать себя в изоляции после избрания Дональда Трампа.

При этом Меркель объявила, что в 2017 году готова баллотироваться на четвертый срок.

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