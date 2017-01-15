На трассе столкнулись 20 авто: есть жертвы
15.01.2017 11:55 · 0 комментариев
Крупная дорожная авария с участием двух десятков автомобилей произошла на скоростной трассе между Гамбургом и Любеком в субботу, 14 января. Погиб, по меньшей мере, один человек, 13 пострадали, сообщает «МИР 24».
Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Их доставили в больницы на вертолетах.
По предварительным данным, причиной массовой аварии стала гололедица. Автобан был закрыт для движения в обоих направлениях. Образовалась многокилометровая пробка.
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