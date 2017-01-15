Меркель напомнила о ценностях

15.01.2017 11:41   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Bundesregierung, YouTube

Видеокадр пользователя Bundesregierung, YouTube

Канцлер Германии Ангела призвала граждан активно отстаивать ценности демократии. «Не может такого быть, чтобы некоторая часть всех нас решала, кто является народом, а другие просто исключались из народа», сказала она в пятницу вечером, 13.01.2017, на заседании фракции в Заарлуисе (Saarlouis). «Мы все народ».

Меркель выступала перед собранием федерального исполнительного комитета ХДС в пятницу, 13.01.2017,  и субботу, 14.01.2017. Руководство партии хочет принять решение об объявлении курса «Мера и середина» («Maß und Mitte») на предстоящие выборы в ландтаг в федеральных землях Заарланд, Шлезвиг-Гольштейн и Северный Рейн-Вестфалия – и для выборов в Бундестаг осенью. Руководство ХДС хочет, независимо от продолжающегося спора с ХСС о политике в отношении беженцев, дать старт избирательному марафону.

Меркель заявила, что свобода прессы, свобода религии, свобода выражения мнений и свобода передвижения «не даётся в подарок на постоянное время без того, чтобы для этого ничего не делалось: «Иногда нужно дать понять, что мы выступаем за свободу». Есть времена, «когда устанавливается курс, когда нужно убедиться, каковы наши принципы, по которым мы формируем наше будущее». Меркель добавила: «Я убеждена, что мы снова живём в такое время».

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