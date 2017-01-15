Меркель напомнила о ценностях

15.01.2017 11:41 · 0 комментариев

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан активно отстаивать ценности демократии. «Не может такого быть, чтобы некоторая часть всех нас решала, кто является народом, а другие просто исключались из народа», сказала она в пятницу вечером, 13.01.2017, на заседании фракции ХДС в Заарлуисе (Saarlouis). «Мы все народ».

Меркель выступала перед собранием федерального исполнительного комитета ХДС в пятницу, 13.01.2017, и субботу, 14.01.2017. Руководство партии хочет принять решение об объявлении курса «Мера и середина» («Maß und Mitte») на предстоящие выборы в ландтаг в федеральных землях Заарланд, Шлезвиг-Гольштейн и Северный Рейн-Вестфалия – и для выборов в Бундестаг осенью. Руководство ХДС хочет, независимо от продолжающегося спора с ХСС о политике в отношении беженцев, дать старт избирательному марафону.

Меркель заявила, что свобода прессы, свобода религии, свобода выражения мнений и свобода передвижения «не даётся в подарок на постоянное время без того, чтобы для этого ничего не делалось: «Иногда нужно дать понять, что мы выступаем за свободу». Есть времена, «когда устанавливается курс, когда нужно убедиться, каковы наши принципы, по которым мы формируем наше будущее». Меркель добавила: «Я убеждена, что мы снова живём в такое время».

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