Пунктуальность железной дороги достигла самого высокого уровня после 2012 года

15.01.2017 11:40 · 0 комментариев

Хорошие новости от Deutsche Bahn (DB): поезда дальнего следования концерна в прошлом году были надежнее, чем в 2015 году. С января по декабрь в общей сложности около 79 процентов всех ICE и IC прибыли вовремя – и, таким образом, достигнут самый высокий уровень после 2012 года.

В 2015 году пунктуальность составляла лишь 74,4 процента. Несмотря на прогресс, тем не менее, Deutsche Bahn немного не достигла своей собственной цели на 2016 год – 80 процентов. Предприятие также находится далеко от своей среднесрочной цели – точного прибытия 85 процентов поездов на дальних маршрутах. Этот показатель важен потому, что тогда большинство пассажиров может попасть на стыковочный поезд.

По мнению концерна, поезд прибывает пунктуально, если он опаздывает менее чем на шесть минут. В статистику были включены более 20 000 ежемесячных рейсов междугородного движения. В прошлом году железная дорога приложила огромные усилия, чтобы улучшить пунктуальность – например, за счет лучшего управления строительством и более раннего отправления поездов.

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