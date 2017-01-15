Родители проводят с детьми вдвое больше времени, чем 50 лет назад

15.01.2017 11:39 · 0 комментариев

Родители сегодня проводят больше времени со своими детьми, чем 50 лет назад. В соответствии с публикацией январского журнала «Psychologie heute», матери посвящают детям почти вдвое больше внимания, чем в 1965 году. Длительность увеличилась с 54 до 104 минут в день.

Отцы увеличили время на своих детей в ещё большей степени, хотя они значительно отстают от матерей. Начиная с 1965 года, отцы стали проводить с детьми в четыре раза больше времени: вместо 16 минут они посвящают в настоящее время своим потомкам в среднем 59 минут в сутки.

Исследователи Джулия Мария Дотти Сани (Giulia Maria Dotti Sani) и Джудит Трис (Judith Treas) проанализировали данные из одиннадцати западных стран, таких как Канада, США, Дания, Франция и Германия. Родители документировали в дневниках их повседневную деятельность.

Трис и ее соавтор Сани рассмотрели в ходе своего исследования все виды родительской деятельности, которые были связаны с уходом за детьми: приготовление еды, купание детей, пеленание, одевание, медицинская помощь, укладывание спать, утешение посреди ночи, игры, чтение, разговоры или помощь с домашними заданиями.

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