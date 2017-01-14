Компьютеры правительства Германии подвергаются хакерским атакам около 20 раз в день

14.01.2017 12:23   ·   0 комментариев

© Amir Kaljikovic - Fotolia.com

© Amir Kaljikovic — Fotolia.com

Хакеры атакуют компьютерные системы кабинета министров ФРГ в среднем 20 раз в день.

Такие данные издание приводит, ссылаясь на ответ германского правительства на парламентский запрос со стороны фракции “Левые”.

При этом в докладе указывается на возможные попытки вербовки депутатов бундестага, которые, предположительно, предпринимаются “российскими шпионами”.

Помимо правительства ФРГ, мишенью хакерских атак часто становится Бундесвер, отмечает Bild.

news.finance.ua

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