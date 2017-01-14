Молдавские граждане, работающие в Германии, будут получать социальные пособия

14.01.2017 10:59 · 0 комментариев

Граждане Молдовы, работающие в Германии, и немецкие граждане, работающие в РМ, будет иметь право на получение пенсий и социальных пособий от государства, в соответствии с соглашением, подписанным 12 января между двумя странами.

Заместитель министра труда, социальной защиты и семьи /МТСЗС/ Виорика Думбрэвяну заявила в ходе мероприятия, что документ предусматривает двусторонние обязательства по страхованию граждан, которые осуществляли законную деятельность на территории этих государств.

В свою очередь госсекретарь Министерства труда и социальных вопросов Германии Торбен Альбрехт отметил, что соглашение разработано на основе потребностей граждан, которые развивают бизнес и работают в этих странах.

Согласно документу, гражданам Республики Молдова и Германии необходимо проработать не менее пяти лет, чтобы им был зачтен вклад в систему социального обеспечения обеих стран. Соглашение вступит в силу после выполнения всех положений обеими сторонами, а власти прогнозируют, что это будет возможно к концу этого года.

Республика Молдова подписала аналогичные соглашения с 11 странами, а в настоящее время ведет переговоры с еще пятью странами — Турцией, Латвией, Израилем, Италией и Российской Федерацией. По данным МТСЗС, более 15 тыс. молдавских граждан работают на законных основаниях в Германии.

rtr.md

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