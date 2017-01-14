Полиция арестовала троих подозреваемых в отравлении Nutella и шантаже

14.01.2017 10:57   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя CemreCandar, YouTube

Видеокадр пользователя CemreCandar, YouTube

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в ходе необычного случая шантажа в супермаркете арестованы трое подозреваемых. Как заявили и прокуратура, прошлой осенью преступники угрожали произвести манипуляции с продуктами питания и взамен пытались шантажом получить денежные выплаты.

По информации газеты «Bild», арестованные требовали эквивалент пяти миллионов евро в безналичной интернет-валюте биткоин (). Перед этим подозреваемые, в возрасте 43 и 44 лет, как сообщается, шприцем ввели пестициды в ореховый крем с нугой и поместили его на полках двух супермаркетов в Дортмунде и Вуппертале.

Затем шантажисты потребовали  сумму в биткоинах от сети супермаркетов. Они угрожали, что продолжат отравлять больше банок, если сумма не будет выплачена. Платежи не были произведены. Путём обширных мер прокуратуры и полиции была исключена опасность для населения. О том, как следователям удалось задержать троих преступников, неизвестно. Полиция и прокуратура не дают никакой дополнительной информации по тактическим соображениям.

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